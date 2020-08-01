Anız yangını Nizip'te elektrik kesintisine neden oldu - GAZİANTEP

AA

Alınan bilgiye göre, Dutlu Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide çıkan anız yangını, ilçeye enerji sağlayan ana hatların olduğu alana sıçradı.Enerji hattının hasar gördüğü yangın nedeniyle ilçenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı.İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, TEDAŞ ekipleri ise zarar gören hatta bakım ve onarım çalışması başlattı.Çalışmaların halen devam ettiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.