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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anız yaktığı tarlada ölü bulundu

        Anız yaktığı tarlada cansız bedeni bulundu

        Karaman'da, anız yaktığı tarlada hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:49
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        Anız yaktığı tarlada ölü bulundu
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        Karaman'da bir kişi anız yaktığı tarlada ölü bulundu.

        AA'nın haberine göre, merkeze bağlı Başkışla köyü Kızılyer mevkisindeki tarlada, vücudunda yanıklar bulunan kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin K'nin (76) cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Hüyesin K.'nin tarlada anız yaktığı öğrenildi.

        *Haberin görsei AA'nın arşivinden alınmıştır.

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