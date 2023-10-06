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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bartın'da anız yakarken yanarak can verdi! - En son haberler

        Bartın'da feci ölüm! Anız yakarken yanarak can verdi

        Bartın'da yaşlı adamın evinin yanında bulunan sarp arazide yaktığı anız ateşi sonu oldu. Feci olayda, iddiaya göre ateşi kontrol etmek isterken düşüp bayılan yaşlı adam, yanarak can verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:41
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        Anız yakarken yanarak can verdi
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde Muzaffer Bayar (78), anız yaktığı tarlada ölü bulundu.

        AA'nın haberine göre, Kumluca beldesi Hisar köyünde Muzaffer Bayar, evinin yanında bulunan yamaçtaki arazide anız ateşi yaktı. Bayar, alevleri kontrol etmek istediği sırada sarp arazide ayağının kayması sonucu düşüp bayıldı.

        YANMIŞ OLARAK BULUNDU

        Bayar'ın eve gelmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla yapılan arama sonucu Bayar'ın cansız bedeni, anız yaktığı tarlada yanmış olarak bulundu.

        DÜŞEREK BAYILDIĞI BELİRLENDİ

        Tarlada düşerek bayıldığı belirlenen Bayar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        * Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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