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        Haberler Bilgi Gündem Anıtkabir ziyaret saatleri 2024: 29 Ekim yarın Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Anıtkabir açılış kapanış saatleri

        29 Ekim Anıtkabir ziyaret saatleri

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Anıtkabir ziyaret saatleri merak konusu oldu. Bu özel günde, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutlamak isteyen ziyaretçiler Anıtkabir'e akın edecek. Anıtkabir, Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlemelerle belirli saatlerde ziyaretçilere açık olacak. Peki, 29 Ekim Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 21:07 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:07
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        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyenler için saat düzenlemeleri yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak amacıyla başta Anıtkabir olmak üzere çeşitli anma etkinlikleri düzenlenirken, ziyaret saatleri ve program detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyen binlerce kişi için Anıtkabir açılış ve kapanış saatlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          29 EKİM'E ANITKABİR KAÇA KADAR AÇIK?

          Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2024 Salı günü Resmi Tören bitimine müteakip 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

        • 3

          ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

          Anıtkabir aşağıda belirtilen saatler arasında hergün ziyarete açıktır:

          01 Şubat - 14 Mayıs / Açılış: 09:00 Kapanış: 16:30

          15 Mayıs - 31 Ekim / Açılış: 09:00 Kapanış: 17:00

          01 Kasım - 31 Ocak / Açılış: 09:00 Kapanış: 16:00

        • 4

          ANITKABİR'İN TARİHÇESİ

          Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15. yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 'de Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer içinde vasiyette bulunmamıştı.

        • 5

          1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir.Türk Ulusunun O' na karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti' nin en anlamlı eseridir.Ziyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan geçiyor.

        • 6

          Yol, aralarında 5'er santimetre boşluk bulunan asimetrik döşenmiş taşlardan oluşuyor. Yolun asimetrik taşlarla döşenmesinin amacı ziyaretçilerin yere bakarak yürümesini ve Atatürk'ün mozolesine başları önde eğik, saygıyla çıkmalarını sağlamak olarak belirtiliyor.

          Yolun iki tarafına dikilen Virginia ardıçları ise şehrin görüntüsünü kapatıp gelenleri ziyarete hazırlıyor. Yoldaki 24 aslan, 24 Türk Oğuz boyunu simgeliyor. Türk tarihinde güç ve temsili simgeleyen aslanların oturur durumda tasvir edilmesi ise Türk milletinin barışa verdiği önemi gösteriyor.

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