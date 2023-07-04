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Anıl Ulukuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Ayyıldız Hareketi'nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş oldu

Giriş: 04.07.2023 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
Anıl Ulukuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı oldu
DHA

Zafer Partisi'nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi'nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu.

Gökşen Anıl Ulukuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine ise Demirhan Şerefhan atandı. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kenan Nuhut'un 19 Haziran'da vefat etmesiyle boşalan CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan'ın getirildiği belirtilerek, "Önceki dönem CHP Spor Kurulu Başkan Vekili olan Şerefhan, spor camiasının yakından tanıdığı bir isim" denildi.

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