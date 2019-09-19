Oyuncu Anıl Tetik, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tetik, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla meydan katında bir restoranda buluşup kahve içip vakit geçirdi. Yaklaşık iki saat kaldığı alışveriş merkezinden motosikletiyle ayrılan Anıl Tetik, kendine yöneltilen soruları yanıtladı.

Tetik, "Görüştüğüm birkaç dizi projesi var. Henüz imza aşamasına gelmedik, konuşmak için çok erken. Umarım olur, o zaman daha net bir şey söylemiş olurum" dedi.