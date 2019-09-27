Yakın bir arkadaşı ile alışverişe çıkan yakışıklı oyuncu, AVM'de bulunan mağazaları bir süre dolaşıp alışveriş yaptı. Yeni sinema filmi için kameraların karşısına geçmeye hazırlandığını söyleyen Anıl Tetik, " Önümüzde ki günlerde yeni filmimiz için start veriyoruz. Yeni yılda vizyonda olacak inşallah. Onun dışında gelen bir kaç dizi teklifi var. Onları da değerlendirme aşamasındayım şu anda. " açıklamasında bulundu.