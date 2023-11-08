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        Haberler Müzik Anıl Piyancı'dan 'Çare Yok Mu' - Magazin haberleri

        Anıl Piyancı'dan 'Çare Yok Mu'

        Geçtiğimiz nisan ayında '23' adlı albümünü yayımlayan Anıl Piyancı, ağustos ayında da 'Palm Trap' isimli EP'sini sevenleriyle buluşturmuştu. Piyancı, şimdilerde 'Çare Yok Mu'yu dinleyicilerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:46
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        Anıl Piyancı'dan 'Çare Yok Mu'
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        Anıl Piyancı'nın 'Çare Yok Mu' adlı parçasının sözlerinde kendi imzası bulunuyor. Şarkının bestesi yine Piyancı ve FOX XS imzası taşıyor.

        'Çare Yok Mu'nun aranjesinde ise NɆGRØ, FOX XS, Ufuk Kevser yer alıyor.

        Şarkı, 10 Kasım'da sevenleriyle buluşacak.

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