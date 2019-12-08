Öte yandan Anıl Altan, kızları ve eşi ile bu karesini geçtiğimiz günlede sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncunun, "Zamanı durdurabilirsiniz, başka bir isteğim yok" notunu düştüğü bu paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni almıştı.