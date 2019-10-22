Anıl Altan da dün kızları ve eşi Pelin Akil ile yer aldıkları bir kareyi, "Mutluluğun resmini çizemem ama fotoğrafını çektirdim. Lina ve Alin tek yumurta olmalarına rağmen karakterlerinin farkını fotoğraftan da anlayabilirsiniz. Pelin Akil'i zaten biliyorsunuz tüm ailenin enerjisi, neşe kaynağı, sevgisi üstümüzden eksik olmuyor, olmasın da güzel karım." notuyla paylaştı.