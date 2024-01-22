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        Haberler Gündem Aniden alev alıp küle döndü!

        Aniden alev alıp küle döndü!

        Bolu'nun Yolçatı köyünde aniden alev alan park halindeki otomobil kül oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 20:01 Güncelleme: 22.01.2024 - 20:01
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        Aniden alev alıp küle döndü!
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        Yangın, merkeze bağlı Yolçatı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Özcan'a ait 14 ABN 424 plakalı otomobil aniden alev aldı. Otomobilden yükselen alevler, aracın tamamını sardı.

        Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Alev alev yanan araçtan geriye ise hurda yığını kaldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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