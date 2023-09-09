Ani Ören Yeri ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Kars'ta, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Ani Ören Yeri, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor
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Geçmişte Hristiyan ve Müslümanların yan yana yaşadığı Ani, Arpaçay Nehri'nin geçtiği derin dar boğazın ortasında 85 hektarlık alana yayılıyor.
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Dünya Kenti, Medeniyetler Beşiği, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılan Ani'de, cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor.
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Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliği taşıyan Ani, 11. ile 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserleri bünyesinde barındırıyor.
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UNESCO tarafından 2012'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani Ören Yeri Antik Kenti, 2016'da dünya mirası olarak tescillendi.
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Tarih boyunca Türklerin yanı sıra birçok farklı medeniyetin yaşam sürdüğü, 970-1320 arasında Ermenice, Yunanca, Türkçe, Arapça, Gürcüce, Farsça olmak üzere en az 6 dil konuşulan Ani, her mevsim binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
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Ziyaretçilerden Hakan Köksal, birbirinden farklı yapıların bir arada bulunduğunu Ani'nin, ziyaretçilerini unutulmaz tarihi bir yolculuğa çıkardığını söyledi.
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Kars'a gezi amacıyla geldiklerini belirten Köksal, "Kars'a gelmişken Ani Ören Yeri'ni görmeden olmazdı.
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Bu tarihi dokuda çok güzel yerler var, kilisesi, camisi, farklı yapıların bulunduğu bir yer. Herkesin buraya gelip bu tarihi dokuyu görmesini tavsiye ediyorum" dedi.
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