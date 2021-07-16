Analistler, dolar kurundaki düşüş eğiliminin yurt içinde altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini bildirdi. Dolar/TL, şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 8,52 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlik ve artan enflasyon beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, ons altında 1.830 doların kırılması durumunda 1.855 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.815 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.