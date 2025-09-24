Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ani'deki kazılarda Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu

        Ani'deki kazılarda Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde taşınmaz ve taşınır nitelikteki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması amacıyla 5 noktada devam eden kazı çalışmalarında Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 10:22 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ani'deki kazılarda Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orta Asya'dan Ön Asya'ya VE Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Kars'taki Ani Ören Yeri, 11 ve 12. yüzyıllara ait Türk-İslam mimarisi eserlerini bünyesinde barındırıyor.

        Tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü, geçmişte Hristiyan ve Müslümanların yan yana yaşadığı ören yerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi işbirliğindeki kazı çalışmaları 5 noktada devam ediyor.

        Sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve restoratör mimarların da aralarında bulunduğu 130 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda, toprak altındaki tarihi yapı ve eserlerin gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

        REKLAM

        KALINTI ETRAFINDA KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Sultan Alparslan tarafından Anadolu'da ilk cuma namazının kılındığı Fethiye Camisi (Ani Katedrali) önünde yapılan kazı çalışmalarında Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu. Tuğla gövdeli kümbet kalıntısının tamamen ortaya çıkarılması için çevresinde kazı çalışmaları devam ediyor.

        Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi ortaklığında Ani'de yürütülen kazıda, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Nisan ayı itibarıyla sahadaki çalışmalara başladıklarını ve aralık ayı sonuna kadar da devam edeceklerini anlatan Arslan, "Şu anda sahada 5 farklı noktada kazı çalışmalarımız devam ediyor ve bu alanlardan belki de en önemlilerinden birisini Selçuklu mezarlığı oluşturmakta. İlk kez 2021 yılı kazı sezonunda burayı açmıştık, yüzeydeki bazı buluntulardan ve verilerden hareketle buranın bir mezarlık olabileceğini düşünmüş ve yaptığımız kazılar sonucunda hakikaten bir mezarlığı ortaya çıkarmıştık" dedi.

        REKLAM

        Arslan, Ani'deki kazı çalışmalarında önemli bir yerde çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Burası Anadolu'daki ilk Türk İslam mezarlığı olarak nitelendirebileceğimiz bir alan ve Fethiye Camisi'nin hemen 30 metre kadar güneybatısında olması hasebiyle de aslında Anadolu'daki ilk haziremiz. Burada daha önceki sezonlarda kare kaide üzerinde sekizgen gövdeli olarak inşa edilmiş bir Selçuklu kümbeti ile birlikte etrafında da sandukalı mezar taşlarını, özellikle Orta Asya'da bizim sıkça gördüğümüz ve Anadolu'da da bunların İslamlaşmış hali olarak kabul ettiğimiz akıt tipi mezar odalarını gün yüzüne çıkarmıştık" diye konuştu.

        "ANADOLU'DAKİ KÜMBET MİMARİSİ İÇİN BELKİ DE İLK ÖRNEKLERDEN BİRİSİ"

        Bu yıl aynı bölgede yapılan çalışmada sandukalı mezar taşları çıkmaya devam ettiklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

        "Daha da önemlisi tuğla gövdeli bir Selçuklu kümbetinin de kalıntılarına ulaşmış olduk. Anadolu'daki kümbet mimarisi için belki de ilk örneklerden birisi, hatta ilk örnek diyebileceğimiz bir eser. Çünkü Sultan Alparslan'ın 1064 yılında Anadolu'da fethettiği ilk yer burası. Sultan Alparslan'ın fethiyle birlikte bu mezarlığın hemen oluşturulduğunu ve özellikle Selçuklular'ın Anadolu öncesi coğrafyalarda hele de İran'da tuğla malzemeyle inşa ettiği kümbetlerin bu kez ilkini Ani'de bu mezarlıkta inşa ettiklerini söyleyebiliriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kümbet kalıntısı
        #Anideki kazılar
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        "Agresif bir gevşeme enflasyon sorununu çözemeyebilir"
        "Agresif bir gevşeme enflasyon sorununu çözemeyebilir"
        Liderler Gazze için toplandı
        Liderler Gazze için toplandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Habertürk Anasayfa