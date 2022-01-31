Ani Antik Kenti'nde masalsı güzellik

Kurulduğu günden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan, her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise ve katedral gibi dini yapıların yanı sıra birçok kültürel hazineyi bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı önem arz ediyor.