Angélique Angarni-Filipon, 34 yaşında Miss France 2025 seçildi

Son yıllarda önemli değişikliklerle dikkat çeken Miss France yarışması, artık evli, dövmeli ve trans kadınların katılımına da olanak tanıyor. Feminist çevreler tarafından bu değişiklikler eleştirilse de, yarışmanın daha kapsayıcı hale gelmesi geniş bir kesim tarafından olumlu karşılanıyor.

Fotoğraflar: Instagram