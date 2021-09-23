Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Angers-Olympique Marsilya karşılaşmasında olaylar çıktı

Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) Angers ile Olympique Marsilya arasında oynanan karşılaşmasının sona ermesinin ardından statta olaylar çıktı.

23.09.2021 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Angers-Olympique Marsilya karşılaşmasında olaylar çıktı
AA

Ligin 7. haftasında dün akşam oynanan Angers-Olympique Marsilya maçında hakem bitiş düdüğünü çalmasının ardından konuk takımın taraftarları sahaya indi ve ev sahibi takımının taraftarlarının olduğu bölüme gitti.

Bunun üzerine taraftalar arasında kavga çıktı. Olayda patlayıcı maddeler de kullanıldı. Güvenlik ekipleri olaya müdahale ederken, taraftarlara sakin olma çağrısında bulunuldu.

Olympique Marsilya kulübünün İletişim Sorumlusu Jacques Cardoze, Angers taraftarlarının Marsilyalı seyircileri tahrik ettiğini, hakaret içeren el hareketleri yaptığı ve patlayıcı maddeler attığını söyledi.

Marsilyalı taraftarlarının tüm bunlara yanıt verdiğini ifade eden Cardoze, maçlarda yaşanan klasik senaryonun olduğunu ve kimseyi suçlamadığını aktardı.

Cardoze, sadece bir takımın değil kolektif bir sorumluluğun söz konusu olduğunu belirterek, "İnsanların sorumluluk almalı. 15 ay boyunca statlardan mahrum kaldık. İnsanlar futbol seyretmeye geliyoruz diyecek kadar akıllı değil. Büyük üzüntü hissediyorum." dedi.

Golsüz berabere sona eren karşılaşmayı 500 Marsilya taraftarı seyretmişti.

18 Eylül'deki Lens-Lille ve 22 Ağustos'taki Nice-Olympique Marsilya karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Dereye atıp, şalvar giydirdiler... Görülmemiş eziyet
Dereye atıp, şalvar giydirdiler... Görülmemiş eziyet
Her gün evde altın üretiyorlar... Herkes yapabilir
Her gün evde altın üretiyorlar... Herkes yapabilir
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme
Aşı olana 100 bin dolar para ve araba veriyorlar
Aşı olana 100 bin dolar para ve araba veriyorlar
Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararlarına siyasetten tepki
Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararlarına siyasetten tepki
Hamas: İsrail'e aracılar üzerinden esir değişimi için teklif sunduk, henüz cevap gelmedi
Hamas: İsrail'e aracılar üzerinden esir değişimi için teklif sunduk, henüz cevap gelmedi
Çekmeköy'de kavganın ardından fenalaşan kişi hastanede hayatını kaybetti
Çekmeköy'de kavganın ardından fenalaşan kişi hastanede hayatını kaybetti
Suudi Arabistan Kralı Selman, İran ile yapılan görüşmelerin somut sonuçlar vermesini umduklarını söyledi
Suudi Arabistan Kralı Selman, İran ile yapılan görüşmelerin somut sonuçlar vermesini umduklarını söyledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.