Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Angers'yi 2-1 yendi.

Ligue 1'in 32. hafta açılış maçında PSG, Raymond Kopa Stadı'nda Angers'ye konuk oldu.

PSG, 9 ve 26. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 galip geldi. Ev sahibi ekibin golünü, 87. dakikada Sada Thioub kaydetti.

Art arda üçüncü galibiyetini alarak 75 puana ulaşan PSG, en yakın rakibi Olimpik Marsilya ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 11 puana çıkardı. Son sıradaki Angers ise 14 puanda kaldı.