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Angelo Sagal: Evi canavar taşıyor baba

Gaziantep'in Şilili futbolcusu Angelo Sagal, deprem anında yaşadıklarını anlattı. “Birdenbire uyandık. Sürekli siren sesleri geliyordu. Her şey tarifsizdi. 4 yaşındaki çocuğum, evi canavarın taşıdığını söyledi. Korkunçtu.'' dedi

Giriş: 08.02.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
Angelo Sagal: Evi canavar taşıyor baba
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Gaziantep FK'nın Şilili oyuncusu Sagal, depremde yaşadıklarını ülkesinin basınına anlattı.

''AİLEMİN İYİLİĞİ İÇİN AYRILIRDIM''

29 yaşındaki futbolcu sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve sonrasında karar vereceğini söyledi. Sagal, "Birdenbire uyandık. Sürekli siren sesleri duyuluyordu, her şey tarifsizdi. 4 yaşındaki çocuğum, evi canavarın taşıdığını söyledi. Korkunçtu. İnsanlar koşturuyordu. Sözleşmem haziranda bitiyor ve ne olacağını göreceğiz. Şu anda bir çıkış yolum olsaydı, kişisel sorunum veya takımda devam etmek istemediğim için değil, ailemin iyiliği için ayrılırdım" dedi.

''BAZI FUTBOLCULAR HAYATINI KAYBETTİ''

Şilili futbolcu, "Türk meslektaşlarım bana şehir merkezinin tarif edilemez olduğunu söyledi. Birçok futbolcu arkadaşım, çok yüksek binalarda yaşıyor. Kulübe tarzı yerlere gittiler. Bazı futbolcuların hayatını kaybettiğini de öğrendim. Bunlar ne kötü haberler! İnsanlar molozların arasında ve altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ama hava şartları da çok kötü. Aynı anda gidilmesi gereken birçok yer olduğu için de işler daha da zorlaşıyor" açıklamasında bulundu.

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