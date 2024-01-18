Angelino'da sıcak gelişme: RB Leipzig'ten yanıt
Galatasaray'ın bonservisini almayı düşünmediği Angelino konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesini kaldırmak isteyen sarı-kırmızılılara RB Leipzig'den yanıt geldi
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kiralık sözleşmesini feshetmek istediği İspanyol sol bek Angelino için kulübü RB Leipzig ile görüşme gerçekleştirdi.
- 2
Bild'de yer alan habere göre Galatasaray, RB Leipzig ile görüşerek oyuncuya yeni bir kulüp bakmalarını istedi ancak RB Leipzig, bu durumu kabul etmedi.
- 3
Bu cevap üzerine sarı kırmızılılar, Angelino'nun bundan sonra 6 ay boyunca tribünde oturacağını belirtti.
-
- 4
Öte yandan haberde; Galatasaray'ın Angelino'nun takımla antrenmanlara katılmasının önüne bir engel koymayacağı ifade edildi.
- 5
Sarı-kırmızılı kulübün Angelino transferi için Leipzig'e şimdiye kadar yapması gereken ödemeyi yaptığı da belirtildi.
- 6
Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu.
-
- 7
İspanyol oyuncu bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.