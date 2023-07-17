Angelino açıkladı: En rahat olduğum yer dörtlü savunma

"DERBİLERİ BİLİYORUM"

Süper Lig´de birçok tanıdığı oyuncu olduğunu ifade eden Angelino, şunları kaydetti:

"Oynamayı ve oynayabildiğim yerlerde olmayı seviyorum. Oynadığım her yer benim için farklı bir deneyimdi. Ailem için de burasının iyi olacağını düşünüyorum. Bu harika taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum. Derbileri biliyorum. Taraftar desteğinin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. İzlediğim ve gördüğüm yıllarda burada çok iyi oyuncular oynuyordu. Bazıları benim arkadaşlarım. Onların anlattıklarından biliyorum. Hepsi Türkiye´de ne kadar büyük takımların olduğunu ve önemli bir lig olduğunu söyledi."