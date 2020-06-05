Oscarlı oyuncu yaptığı açıklamada, “Irk eşitliği, sosyal adalet ve acil yasal reform çağrısında NAACP Yasal Savunma Fonu ile birlikteyim. Ayrımcılık ve cezasızlık hoş görülemez, örtbas edilemez veya haklı gösterilemez. Umarım ABD’liler olarak toplumumuzdaki derin yapısal yanlışlara karşı bir araya gelebiliriz” ifadelerini kullandı.