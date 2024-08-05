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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oğlu Pax, yoğun bakımdan çıktı - Magazin haberleri

        Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oğlu Pax, yoğun bakımdan çıktı

        Bisikletten düşüp yaralanan, bir zamanların ünlü çifti Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax, yoğun bakımdan çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:45
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          Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2016'da birlikteliklerini sonlandırmış ve aralarındaki soğuk savaşı bir türlü bitirememişti. Ünlü çiftin Pax adındaki oğulları geçtiğimiz günlerde bir bisiklet kazası geçirdi.

        • 2

          20 yaşındaki Pax, People'a konuşan bir kaynağa göre, elektrikli bisiklet kazası sonucu hastaneye kaldırıldı. Pax, birkaç gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Kaynak; "Pax, yoğun bakımdan çıktı. Karmaşık bir travma geçirdi ve şimdi uzun bir iyileşme ve fizik tedavi sürecine başlıyor" ifadelerini kullandı.

        • 3

          Aynı kaynak; hastanede iyileşirken yanında bulunan annesinin, ilk müdahale ekiplerinin hızlı ve hayat kurtarıcı müdahalesiyle kendisine sağlanan olağanüstü tıbbi bakım için çok minnettar olduklarını" belirtti.

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