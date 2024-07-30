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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh 'Pitt' soyadından kurtulamadı -magazin haberler

        Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh 'Pitt' soyadından kurtulamadı

        Babasının soyadını bırakmak için mahkemeye başvuran Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh Jolie-Pitt'in duruşması ertelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 14:51 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:51
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        • 1

          Shiloh Jolie-Pitt'in isim değişikliği duruşması ertelendi.

          İlk kez mayıs ayında 18'inci yaş gününde soyadından 'Pitt'in çıkarılması için mahkemeye başvuran Shiloh, mahkemenin eksik özgeçmiş araştırması nedeniyle duruşmayı ertelemesi sonucunda babasının soyadından bir süreliğine daha kurtulamadı.

        • 2

          People'a konuşan Shiloh Jolie-Pitt'in avukatı Peter Levine, "Maalesef mahkeme bugünkü duruşma öncesinde özgeçmiş kontrolünü tamamlayamadı, bu nedenle duruşma 19 Ağustos'a ertelendi. İsim değişikliği talebinde bulunan herkesin mahkeme tarafından özgeçmiş araştırması yapılması gerekiyor ve bu hata nedeniyle Shiloh'un duruşması yeni bir tarihe ertelendi" dedi.

        • 3

          Hollywood'un 2016'da ayrılan Jolie ve Pitt çiftinin 18 yaşındaki kızları, iki ay önce soyadından Pitt'in çıkarılması için mahkemeye başvuruda bulunmuştu ve isim değişikliğiyle ilgili ayrıntılar Los Angeles Times gazetesinde yayımlanmıştı.

        • 4

          ABD basınında, Shiloh'nın değişikliği duyurmak için özel olarak çaba harcadığını ve reklam verdiğini söyleyen haberler yer almıştı. Şimdi Shiloh'nın avukatı, değişiklikle ilgili yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak için Entertainment Weekly dergisine konuşmuştu.

          Avukat Peter Levine, "Shiloh Jolie herhangi bir isim değişikliğini duyuran 'reklam' yayınlamadı. Shiloh'nın avukatı olarak yasal bir bildirim yayınlamam gerekiyordu, çünkü California yasalarına göre, adını değiştirmek isteyen herkesin bunu yapması gerekiyor. Bu yasal bildirim, gerektiği gibi Los Angeles Times'ta yayımlandı" demişti.

        • 5

          Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından Pitt ekini çıkarmak için başvuruda bulunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra, California eyaleti yasalarına göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı tamamlamış ve Los Angeles Times'ta ismini "Shiloh Jolie" olarak değiştirmek için başvuruda bulunduğunu açıklayan bir duyuru yayımlamıştı.

        • 6

          2019'da resmi olarak boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin diğer kızları Zahara ve Vivienne de soyadlarından Pitt'i atmıştı. Ancak iki kızın yaptığı soyadı değişikliğinin mahkeme kararıyla gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor.

        • 7

          Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Shiloh'nın dışında beş çocuğu daha var: Maddox (22), Zahara (19), Pax (20), ikizler Knox ve Vivienne (15).

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