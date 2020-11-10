ET Online'a konuşan bir kaynak, şunları söylemişti:

Brad velayeti yüzde 50-50 bölüşmek istiyor. Angelina söz konusu olan velayet olunca adaletli davranmak istiyor. Çocukları için çok yapıcı. Brad bunu denemek için çok umutlu çünkü ortak ebeveynliğin öneminli olduğunu düşünüyor.