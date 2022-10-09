OLAY MAHKEMEYE TAŞINACAK

Ünlü yıldız Brad Pitt (58), eski eşi Angelina Jolie’nin (47) ortaya attığı şiddet suçlamalarına tepki gösterdi.

Pitt’in avukat, “Yapmadığı hiçbir şeyi üstlenmeyecek. Sürekli kişiliğine dair bir saldırı altında. Her zaman yaptığı gibi yanıtını mahkeme karşısında verecek” dedi.