Angelina Jolie siyasete girebileceğini ima etti

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, gelecekte siyasete girebileceğini ima etti.

BBC Radyo 4'teki Today programına konuk editör olarak katılan Jolie, 20 yıl önce sorulsaydı bu fikre sıcak bakmayacağını, ama bugün kendisine nerede ihtiyaç varsa orada olacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iyi niyet elçisi görevini de yürüten Jolie, mültecilerin sorunları, cinsel şiddet ve doğanın korunması gibi konularda aktif kampanya yürütüyor.

Programda ABD politikası, sosyal medya, cinsel şiddet ve dünyadaki mülteci krizi hakkında konuşan Jolie, bir gün ABD başkanlık seçiminde aday olup olmayacağı sorulduğunda, "20 yıl önce sormuş olsaydınız, gülerdim... Bana nerede ihtiyaç varsa oraya giderim derim hep, ama siyasete uygun muyum bilmiyorum..." dedi.

"Hükümetlerle de, askerlerle de çalışabiliyorum; yani pek çok şey yapabileceğim ilginç bir konumdayım."

Ancak Jolie "şimdilik" bu konuda sessiz kalacağını söyledi.

Program sunucusu, 30-40 Demokrat Parti üyesinin kendisini başkan adayı olarak desteklemesi ihtimalini dile getirdiğinde Jolie itiraz etmeyip "teşekkür ederim" diye cevap verdi.

Angelina Jolie 2016'da BBC'ye konuşuyor

BBC ile çocuklara yönelik haber programı

Jolie ayrıca çocuklarının sosyal medya kullanımı ile ilgili zorluklardan söz ederek çoğu ebeveyn gibi kendisinin de çocukların bu mecrada karşı karşıya olduğu her şeyi kontrol edemediğini söyledi.

"Gençlerle ilgili belli gerçekler var ki bizim kuşak onların teknoloji ile yaptıklarının yarısını bile anlamıyor, bu yüzden bizi kolaylıkla atlatabiliyorlar."

Yayında ayrıca Jolie'nin 2019'da BBC'de pilot yayına başlayacak olan, çocuklara yönelik haftalık haber programı üzerinde çalıştığı duyuruldu.

7-12 yaş grubuna yönelik programda, teknoloji, çevre, sosyal medya gibi konularda çocukların yaşamını yansıtacak şekilde uluslararası haberlerin ele alınacağı ve Jolie'nin baş yapımcı görevini yürüteceği belirtildi.

Altı çocuk annesi Jolie,"Çoğu ebeveyn gibi biz de çocukların yaşamına iyi şeyler sokmak istiyor, ama her şeyi kontrol edemiyoruz" dedi.

"Çocuklara yönelik bir haber programında BBC ile çalışmaktan dolayı mutluyum. Bir anne olarak, dünya ile ilgili uluslararası bir bakış sağlayacak bir programı çocuklarımla oturup birlikte izlemek mutlu edecek beni."