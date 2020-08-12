Diğer ünlü çiftler gibi Pitt ve Jolie de dosyaların ve içlerindeki kişisel, mali ayrıntıların gizli tutulması için özel yargıca para ödüyor.



Jolie’nin pazartesi günü yaptığı başvuru, özel bir yargıcın diğer yargıçların uymakla yükümlü olduğu şeffaflık ve çıkar çatışması kurallarına uyması gerektiğini vurguluyor. Page Six ’in haberine göre Pitt tarafı, Ouderkirk’ü davada tutmak konusunda ısrar ediyor.