Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Angelina Jolie şaşırtan itiraflarda bulundu: "Kaçmak istedim"

        Angelina Jolie şaşırtan itiraflarda bulundu: Kaçmak istedim

        Hollywood'un sevilen yıldızı Angelina Jolie yer adlığı filmlerle adını sinema ve televizyon tarihine altın harflerle yazdırmış olsa da, geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'a kariyeriyle ilgili verdiği röportajda oldukça şaşırtıcı itiraflarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "BUGÜN AKTRİS OLMAZDIM"

          Lara Croft: Tomb Raider, Mr. & Mrs. Smith (Bay ve Bayan Smith) ve Malefiz gibi pek çok film ile tanınan Jolie, ABD'nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal'a verdiği röportajda, sahnede oyunculuk yapmayı düşünebileceğini ama Hollywood'u düşünmediğini söyledi.

        • 2

          "HİÇBİR ZAMAN ANLAMLI BULMADIM"

          Jolie verdiği röportajda "Bugün aktris olmazdım" açıklamasında bulundu ve ekledi "Bu işe başladığımda, bu kadar halka açık olmak, bu kadar çok şey paylaşmak gibi bir beklenti yoktu" dedi.

        • 3

          Jolie basında yer alan kendisiyle ilgili haberleri okumadığını söylese de "çok uzun zamandır buralarda olduğunu ve her şeyin söylendiğini" bildiğini ifade etti.

          Angelina Jolie, babası Jon Voight ve annesi Marcheline Bertrand'ın da oyuncu olması nedeniyle Hollywood çevresinde büyüdü. Daha küçük yaşlardan itibaren çeşitli projelerde yer aldı, modellik ve metot oyunculuğu yaptı.

        • 4

          "ÖZGÜRLÜK ARIYORSUNUZ"

          Angelina Jolie "Hollywood'dan hiçbir zaman çok etkilenmediğini" itiraf ederek ekledi "Hiçbir zaman önemli ya da anlamlı bulmadım, kaçmak istedim. Epey basit bir yerde büyüdüm" ifadelerini kullandı.

          48 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti "Dünyadaki onca yer arasında Hollywood sağlıklı bir yer değil. Bu yüzden özgürlük arıyorsunuz" dedi.

        • 5

          "AKLIM KARIŞTI" FİLMİ DEPRESYONA VE ZAMAN ZAMAN İNTİHAR DÜŞÜNCESİNE SÜRÜKLEDİ

          Kendisine En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandıran 1999 yapımı Aklım Karıştı'daki (Girl, Interrupted) rolünün ardından gelen şöhretten sonra depresyona ve zaman zaman intihar düşüncelerine yol açtığını söyleyen Jolie "Kaçmak istedim" ifadelerini kullandı.

          ABD'li oyuncu kariyeri boyunca, özellikle de 7 yıl önce 6 çocuğunun babası Brad Pitt'le boşanması nedeniyle gündemde kalmaya devam etti.

          Jolie, Los Angeles'ta yaşarken "Sosyal hayatı olmadığını" söyleyerek Kamboçya'daki evide daha fazla zaman geçirmeyi umduğunu ekledi "Yapabildiğim zaman taşınacağım" dedi.

          Kaynak: Independent, Hollywood Reporter, Wall Street Journal

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        KKM'de fren
        KKM'de fren
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        Habertürk Anasayfa