23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Radar Online adlı haber sitesinde yer alan habere göre; Büyük oğlu ve ilk evlatlığı Maddox'ın da okumak için Güney Kore'ye gitmesinin ardından kendini yalnız hisseden Angelina Jolie, hissettiği bu boşluğu dolduracak bir hayat arkadaşının özlemini duyuyor.
Yakınlarının anlattığına göre; Her ne kadar iş dışında kalan vaktinin büyük bölümünü çocuklarına ayırsa da Angelina Jolie, hayatında büyük bir boşluk hissettiğini ve bunu doldurması gerektiğini söylüyor.
Angelina Jolie, 2014 yılında evlendiği aktör Brad Pitt'ten 2016 yılında boşanmıştı. Çiftin ayrılık nedeniyle ilgili pek çok iddia atılmıştı.
42 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Awards Chatter'a verdiği röportajda "yaşanmışlıkların" Brad Pitt ile ayrılmalarına sebep olduğunu itiraf etti.
Jolie, ayrılığa giden uzun süreci şöyle anlattı:
"Geçtiğimiz 10 yıl içinde önce annemi kanserden kaybettim. Sonra kendim kanser korkusu yaşadım. Bu yüzden önce göğüslerimi, sonra yumurtalıklarımı ve rahmimi aldırdım. Bütün bu süreç gerçekten çok zordu. Söylemesi bile kalp kırıcı ama tüm bu yaşananlar bizim Brad ile yollarımızı ayırmamıza neden oldu."
Jolie, Pitt ile birlikte kamera karşısına geçtikleri By the Sea adlı filmin ilişkilerini düzeltmek için son bir şans olduğunu ama bunu da kaçırdıklarını belirtti.
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