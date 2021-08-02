ELBİSESİ PATATES ÇUVALINA BENZETİLDİ

Birçok kişi, Angelina Jolie'nin bu kıyafetini patates çuvalına benzetti. Bazı kişiler, "Ben de patatas çuvalı giyeceğim." diye yorum yaparken bazıları da Jolie'nin elbisesinin öyle "Patates çuvalı." diye dalga geçilebilecek bir giysi olmadığını, muhtemelen binlerce dolar değerinde olduğunu ileri sürdü.