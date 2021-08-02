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Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te - Magazin haberleri

Angelina Jolie kızı Shiloh ile Venedik'te

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, Brad Pitt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Shiloh ile birlikte Venedik'e gitti. Pitt ve Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh'un annesinin boyuna yetişmesi dikkatlerden kaçmadı

02.08.2021 - 16:20 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Angelina Jolie, çıktığı Avrupa turunu sürdürüyor. 46 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, son olarak Venedik'te obejktiflere yansıdı.

  • Altı çocuk annesi olan Jolie'ye Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu Shiloh'un eşlik ettiği görüldü. İkilinin geceliği 8 bin strelin değerinde olan bir otelde misafir olarak konakladığı belirtildi.

  • Angeline Jolie'nin uzun siyah elbisesini, trençkot ve kahverengi terlikleriyle kombinlediği görüldü. Jolie'ye eşlik eden 15 yaşındaki Shiloh da bej rengi bir pantolon, siyah eşofman üstü ve siyah spor ayakkabılar giymeyi tercih etti. Shiloh'nun genellikle kısacık kestirdiği saçlarını bu kez uzattığı ve at kuyruğu yapması dikkatlerden kaçmadı.

  • ANNESİNİN BOYUNU GEÇTİ

    Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh'nun boyunun annesini geçtiği de dikkatlerden kaçmadı.

  • KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ

    Kızıyla birlikte konaklayacağı otele geçince üzerini değiştiren Jolie, Venedik'te kanallarda hizmet veren tekne taksilerle akşam yemeğinin yenileceği mekana geçti. Ünlü yıldız, bu sırada gri renkli, üzeri pırıltılı maksi bir elbise giydi. Bu bol elbise de sosyal medyada gündem oldu.

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