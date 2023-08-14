Angelina Jolie kariyerini değiştiriyor
Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, oyunculuğu bırakıyor. Jolie, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını üstlenecek
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Angelina Jolie, kariyerinde yeni bir yola girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda oyunculuğu bırakıp, kendi markasına odaklanacağı konuşulan Jolie, bu kez yapımcı olmaya hazırlanıyor.
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Angelina Jolie, Broadway'de 'The Outsiders' adlı müzikalin yapımcılığını üstlenecek. 'The Outsiders', S. E. Hinton'un romanından ve Francis Ford Coppola'nın aynı adlı filminden uyarlanacak.
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'The Outsider's' adlı filmde Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze gibi isimler rol alıyordu. Broadway müzikalinde kimlerin oynayacağı ise henüz açıklanmadı.
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Angelina Jolie, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz ekipten hem çok öğrenebileceğimi hem de ekibe katkı sağlayabileceğimi umuyorum. 'La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: AP