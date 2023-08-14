Angelina Jolie kariyerini değiştiriyor

Angelina Jolie, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz ekipten hem çok öğrenebileceğimi hem de ekibe katkı sağlayabileceğimi umuyorum. 'La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: AP