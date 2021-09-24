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Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki sular durulmuyor: Miraval Şatosu için karşı karşıya geldiler - Magazin haberleri

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki sular durulmuyor!

Çocuklarının velayeti için beş yıldır anlaşamayan Angelina Jolie ile Brad Pitt, bu kez Güney Fransa'daki Miraval Şatosu için karşı karşıya geldi. Pitt'in mülkteki hisselerini satmaya çalışan Jolie'ye dava açtığı ileri sürüldü

24.09.2021 - 15:50 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2016'da yollarını ayıran Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve Brad Pitt, arasındaki sular durulmuyor. Çocuklarının velayeti için beş yıldır ortak yolu bulamayan Jolie ile Pitt, bu kez de Fransa'daki Miraval Şatosu için hukuk mücadelesi veriyor.

  • DAVA AÇTI

    İddiaya göre; Angelina Jolie şatodaki hissesini satmaya çalıştı. Ancak Brad Pitt'in karşı çıkma veya kar elde etme haklarını yok saydı. Bunun üzerine Pitt, 164 milyon dolarlık şatoda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Jolie'ye dava açtı.

  • İkilinin şato için karşı karşıya gelmesinin arkasında başka nedenlerin olduğu da konuşuluyor. Brad Pitt'in Alman model Nicole Poturalski ile geçtiğimiz yıl eylül ayında Miraval Şatosu'nu ziyaret etmesi, Angelina Jolie için bardağı taşıran son damla olduğu ileri sürüldü.

    Pitt'in adı geçtiğimiz yıl Poturalski ile anılmıştı. Ağustos ayında Fransa'da birlikte görülen ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.

  • HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR!

    Öte yandan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 5 yıldır süren velayet davası sona ermişti. 18 yaşından küçük 5 çocuğun ortak velayetini talep eden Pitt, mahkemeden zaferle çıkmıştı. Ancak hukuk mücadelesine devam eden Jolie, kararın ardından temyize başvurmuştu.

    Ortak velayete karşı çıkan Angelina Jolie, özel hakim John Ouderkirk'in eski eşinin avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek, hakimin davadan alınmasını talep etmişti.

  • HAKİM GÖREVDEN ALINDI

    Jolie'nin bu talebi üzerine harekete geçen Kaliforniya mahkemesi, ünlü oyuncuyu haklı bulup, "Bu etik ihlal, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor." açıklamasıyla hakimin görevine son vermişti.

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