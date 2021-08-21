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Angelina Jolie hayranlarını endişelendirdi! Jolie'ye hastane çıkışı çocuklarından sevgi gösterisi - Magazin haberleri

Angelina Jolie'ye hastane çıkışı çocuklarından sevgi gösterisi

8 yıl önce kansere yakalanma olasılığını ortadan kaldırmak için bıçak altına yatan ve iki göğsünü de aldıran dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, önceki gün hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Kızları Shiloh, Zahara ve Vivienne tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Jolie'nin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı

21.08.2021 - 17:50 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, önceki gün California Burbank'taki bir hastaneye gitti.

  • Hayranlarını endişelendiren 45 yaşındaki Jolie'yi hastane çıkışında kapıda Brad Pitt ile evliliğinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu Shiloh, 16 yaşındaki Zahara ve 13 yaşındaki ikizlerinden Vivienne karşıladı. Çocukları Angelina Jolie'ye sımsıkı sarılarak, sevgi gösterisinde bulundu. Ünlü oyuncu da kızlarına aynı şekilde karşılık verdi.

  • Siyah pantolonunun üzerine bej rengi bir kaban giyen Angelina Jolie'nin koronavirüsten korunmak adına maskesini takarak önlem aldığı görüldü.

  • Hastaneye neden gittiği kesin olarak bilinmeyen Jolie'nin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Ünlü yıldızın hastaneye genel kontrolleri için gittiği düşünülüyor.

  • GERÇEĞİ MAKALEDE AÇIKLAMIŞTI

    Angelina Jolie, annesi Marcheline Bertrand'ı 2007 yılında göğüs kanseri nedeniyle kaybetmişti. Teyzesi de aynı hastalığa yenilen Jolie, kendisinin de kansere yakalanma yatkınlığı olduğunu öğrenince 2013'de bıçak altına yatıp, iki göğsünü de aldırmıştı.

    Oyuncu, daha sonra da rahim ve yumurtalıklarını aldırmıştı. Geçirdiği operasyonunu büyük bir gizlilik içinde gerçekleştiren Angelina Jolie, ardından bu gerçeği kaleme aldığı makalede açıklamıştı.

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