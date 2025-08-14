Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Angelina Jolie evini satıp ABD dışına taşınacak- magazin haberleri

        Angelina Jolie evini satıp ABD dışına taşınacak

        Angelina Jolie'nin, Los Angeles'taki tarihi nitelik taşıyan evini satışa çıkarıp başka bir şehre, hatta başka bir ülkeye taşınacağı konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 14:47 Güncelleme: 14.08.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evini satıp ABD dışına taşınacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Angelina Jolie, Los Angeles'taki tarihi evinden taşınmaya hazırlanıyor. 50 yaşındaki Oscar'lı yıldızın ABD dışına taşınmayı planladığı ve evini satışa çıkaracağı konuşuluyor.

        People'a konuşan bir kaynak, ünlü oyuncunun 61 yaşındaki eski eşi Brad Pitt'e atıfta bulunarak, "Jolie hiçbir zaman Los Angeles'ta yaşamak istemedi. Brad ile velayet anlaşması nedeniyle başka seçeneği yoktu" dedi.

        REKLAM

        Sekiz yıllık bir hukuk mücadelesinin ardından Aralık 2024'te boşanma anlaşmasına varan Jolie ve Pitt çiftin altı çocuğu var: 24 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara, 19 yaşındaki Shiloh ve 17 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne.

        Kaynak, Jolie'nin, Knox ve Vivienne gelecek yıl 18 yaşına girer girmez taşınmayı planladığını belirtirken, ABD dışında birkaç yere göz diktiğini ve Los Angeles'tan ayrılabildiğinde çok mutlu olacağını öne sürdü.

        Jolie, 1913 yapımı tarihi evi 2017 yılında 24,5 milyon dolara satın aldı. Bin metrekarelik mülkün altı yatak odası ve 10 banyosu var.

        Evi 1916 yılında yönetmen Cecil B. DeMille 28 bin dolara satın almıştı. Charlie Chaplin de komşu evde yaşıyordu, ancak Chaplin taşındıktan sonra DeMille onun evini de satın alıp iki evi birleştirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Angelina Jolie
        #Brad Pitt
        #Los Angeles

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Konutların yarısına yakınının deprem sigortası yok
        Konutların yarısına yakınının deprem sigortası yok
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa