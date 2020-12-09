Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olan Oscar'lı oyuncu Angelina Jolie, yılbaşı tatilinde aile içi şiddete ve tacize uğramaktan korkan hemcinslerine tavsiyelerde bulundu.
45 yaşındaki Jolie, Harper's Bazaar İngiltere dergisine Birleşmiş Milletler Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı Kadınların 16 Gün Aktivizmi adlı kampanya hakkında konuştu.
"KOD BULUN"
Angelina Jolie, yılbaşı tatilinde aile içi cinsel şiddete uğramaktan korkan kadınlara şu önerilerde bulundu:
Biriyle konuşun. Destekçi bulmaya çalışın. Acil durumlar için irtibatta olun. Örneğin, bir arkadaşınız veya aile bireyiyle, acil durumla karşı karşıya olduğunuzu gösteren kod nitelikli bir kelime üzerinde anlaşabilirsiniz.
"YARDIM EDENLER GENELLİKLE YABANCILAR OLUYOR"
Jolie, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Bir ağ kurmaya ve bilgi edinmeye başlayın. Söylemesi üzücü ama tüm arkadaşlarınızın ve ailenizin her zaman size inanmak ve destek olmak isteyeceğini varsayamazsınız. Çoğu zaman yardım edenler yabancılar olacaktır veya diğer mağdurlar, destek grupları veya inanç grupları. Her şeyden önce dikkatli olun. İçinde bulunduğunuz tehlikeyi sadece siz bilirsiniz ve dışarıdan desteğinizi bulana kadar kendinizi oldukça yalnız hissedebilirsiniz.
Ünlü yıldız, bir kişinin tacize uğradığında o kişinin nasıl desteklenmesi konusunda şu şekilde bir tavsiyede bulundu:
Tanıdığınız birinin bu şekilde savunmasız olabileceği aklınızı kurcalıyorsa, ona yakın durmaya ve hayatında yer almaya çalışın. Onun için orada olduğunuzu açıkça belirtin.
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