Angelina Jolie'den şaşırtan itiraf: Hiçbir zaman anlamlı bulmadım

Jolie basında yer alan kendisiyle ilgili haberleri okumadığını söylese de "çok uzun zamandır buralarda olduğunu ve her şeyin söylendiğini" bildiğini ifade etti.

Angelina Jolie, babası Jon Voight ve annesi Marcheline Bertrand'ın da oyuncu olması nedeniyle Hollywood çevresinde büyüdü. Daha küçük yaşlardan itibaren çeşitli projelerde yer aldı, modellik ve metot oyunculuğu yaptı.