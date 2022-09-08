'ÖÇ ALMAK İSTEDİ' İDDİASI

Page Six'in haberine göre; dava nedeni olarak Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiği öne sürüldü. Ayrıca, Brad Pitt'in, boşanma ve velayet davasından dolayı eski eşinden öç almak istediği ve Jolie'nin şaraphane yatırımından tek kuruş kazanmamasından emin olmak istediği belirtildi.