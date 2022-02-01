Angelina Jolie'den çağrı: Afgan mültecileri destekleyin

Avrupa Parlamentosunda (AP) 2021 Sakharov Ödülleri'nin finalistleri Afgan kadınların katılımıyla iki günlük "Afgan Kadınları Günleri" etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, burada yaptığı konuşmada, "Afganistan'da son 20 yılda kız çocukları ve kadınlar, eğitim haklarına, toplumda tam ve üretken rollere daha fazla erişim kazandı. Bugün ne yazık ki aynı kadın ve kız çocuklarının bu umutları bir kez daha acımasızca ellerinden alınmıştır." dedi.
Afganistan'da istihdam, eğitim, hareket özgürlüğü gibi alanların ekonomik durum nedeniyle daha da kötüleştiğini belirten Muhammed, "BM olarak, okulların yeniden açılması ve kadınların çalışma hakkını desteklemek için her fırsatı kullandıklarını" söyledi.
Muhammed, "Uluslararası toplum birlik halinde hareket etmeli." diyerek, BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) Afganistan için birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
"DURUM SOSYAL AĞLARDA GÖRÜLENDEN ÇOK DAHA KÖTÜ"
Afganistan'ın eski Kadın İşleri Bakanı Sima Samar, ülkesinde eşit eğitime erişimi olmayan ve kamusal hayata katılımları kısıtlanmış kadınların hakları için savaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Samar, "Afganistan'daki kadınlar güçlü ve cesur. Sevdiklerimizin katledilmesine, mülkümüzün ve sosyal dokumuzun tahrip olmasına, zorla yerimizden edinmemize ve toplumdaki konumumuzun bozulmasına tanık olduk." diye konuştu.
Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunun eski direktörü de olan Samar, ülkesindeki Taliban yetkililerini, kadınların temel haklarını ihlal etmemeye çağırdı.
Samar, ülkesindeki durumun "sosyal ağlarda görülenden çok daha kötü" olduğunu savundu.
"MİLYONLARCA AFGAN MÜLTECİYİ DESTEKLEYİN"
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie de video mesajında, Taliban'ın çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için düşünme yeteneklerini ve iradelerini söndüremeyeceğini vurguladı.
"Dünyanın dört bir yanındaki liderleri, Afganistan'da iktidarda bulunanları kadınlara ve sivil topluma yaptıkları muameleden sorumlu hale getirmeye çağırıyorum." diyen Jolie, insani yardımların kadınlara ve kadın liderliğindeki kuruluşlara ulaşmasının önemine işaret etti.
Jolie, "Umarım dünyanın her yerinde özgürce düşünen insanlar, Afganistanlı kadınların unutulmamasını sağlamaya yardımcı olur. Lütfen bilgi, fırsat, özgürlük ve güvenliğe susamış milyonlarca Afgan mülteciyi destekleyin." değerlendirmesinde bulundu.
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