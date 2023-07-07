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        Angelina Jolie: Çocuklarıma yanlış teşhis kondu

        6 çocuk annesi olan Angelina Jolie, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda ırksal eşitsizlikle karşılaştığını ve çocuklarına yanlış tanı konduğunu açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:18
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          Angelina Jolie, sağlık sektöründe hastalara ırksal yaklaşımda bulunulmasına veryansın etti. 

           

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          Angelina Jolie, akademik bir sağlık dergisi olan American Journal of Nursing'e verdiği röportajda sağlık sektöründeki ırksal eşitsizliğe dair açıklamalarda bulundu.

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          "YANLIŞ TEŞHİSLER KONDUĞUNU GÖRDÜM"

          Ünlü oyuncu, sağlık merkezlerinde beyaz tene sahip insanlarla daha çok ilgilenildiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan Jolie, "Farklı ırklardan çocukların annesi olarak, çocuklarıma bazen sağlıklarını tehlikeye atacak şekillerde yanlış teşhisler konduğunu gördüm" dedi.

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          48 yaşındaki Angelina Jolie, yüksek kalitede sağlık hizmetine erişimi olan çocuklarının, beyaz tene öncelik verilmesi sebebiyle bazı teşhislerin gözden kaçtığını ifade etti.

          Fotoğraflar: Reuters, AP

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