VELAYET DAVASINI 'KORKUNÇ' DİYEREK NİTELEDİ

Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendiren Angelina Jolie, Pitt ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değinmişti. Jolie, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık." diyerek sözlerini sürdürmüştü. Angelina Jolie, ayrıca Brad Pitt'ten boşanma kararını kolay almadığının da ifade etmişti. Jolie, "Çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu." diyerek o süreçte yaşadığı zorlukları ifade etmişti. Ünlü yıldız, "Ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız." diyerek sözlerini tamamlamıştı.

Fotoğraflar: Splash News, AP, Reuters.