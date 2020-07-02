"ÇOCUKLARIMIN İYİLİĞİ İÇİN BOŞANDIM"

Geçtiğimiz aylarda boşanma sonrası ilk kez sessizliğini bozan Jolie, "Çocuklarımın iyiliği için boşandım. Boşanmak doğru bir karardı. Çocuklarımın sağlığı üzerine odaklanmaya devam ediyorum. Bazıları benim sessizliğimden yararlandı ama çocuklar medyada kendileri ile ilgili yayılan yalanları görüyorlar" demişti.