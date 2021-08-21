Merkel’den Afganistan açıklaması

Reuters

Almanya Başbakanı Angela Merkel cumartesi günü bir seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, Afgan ordusunun, Taliban militanlarına karşı direnişinin yanlış değerlendirildiğini-istemeyerek de olsa- kabul ettiğini ima eden bir açıklama yaptı.

Merkel seçim etkinliğinde yaptığı konuşmasında "Ordu nefes kesen bir hızla çöktü" diyerek "Direnişin daha güçlü olmasını bekliyorduk" açıklamasında bulundu.

Merkel, şimdi odak noktasının, insanları Afganistan'dan kurtarmak olduğunu, ancak daha sonra neyin başarılıp başarılmadığına dair bir tartışma yapılması gerektiğini söyledi.