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Angel Di Maria'nın geleceği için açıklama!

Son dönemde İtalya'dan yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray'ın ilgilendiği Angel Di Maria'nın geleceği için açıklama geldi!

Giriş: 08.03.2023 - 14:12 | Güncelleme: ABONE OL
Angel Di Maria'nın geleceği için açıklama! Galatasaray transfer haberleri
HABERTURK.COM

Galatasaray, bu sezon kadrosunu Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirmişti. Sarı-kırmızılıların son olarak Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria'yı da gündemine aldığı iddia edilmişti. Galatasaray'ın Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızı yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

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Juventus direktörü Francesco Calvo, haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria ile ilgili açıklamada bulundu. Yıldız futbolcudan övgüyle bahseden Calvo Di Maria için "O soyunma odasında bir lider" ifadesini kullandı.

Sporx'in aktardığına göre yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili düşüncelerini aktaran Calvo, "Onu kesinlikle kadromuzda tutmak istiyoruz. Sözleşme konusunda temsilcileriyle görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yeni sözleşme için kendimize güveniyoruz" diye açıklama yaptı.

Sezon başında Paris Saint Germain'den transfer edilen Di Maria, yeni takımına da çabuk adapte oldu. Bu sezon Juventus ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 7 asiste ulaştı. Kaydettiği 7 golün 4'ünü Serie A'da bulan Di Maria, ligde 4 de asist yaptı. Arjantinli isim, Avrupa Ligi'nde 3 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 asistlik katkı sağladı.Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da Arjantin Milli Takımı ile şampiyon olma başarısı gösterdi.

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