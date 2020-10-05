Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tarhan ile Karaman'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu ve esasa ilişkin mütalaasını sunması için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyetinin karar için ara verdiği esnada, Karaman'ın annesi Feride Karaman, kızının mezarından getirdiği bir avuç toprağı sanık Tarhan'ın üzerine atarak, "Hiç mi Allah'tan korkmadın kızımı öldürürken." dedi.
Kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Tarhan'ı "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan, önce 4 yıl hapisle cezalandırmasına karar veren mahkeme, sanığa "iyi hal indirimi" yaparak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.
- "Bunlar için idam verilmesi lazım"
Duruşmanın ardından adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan anne Feride Karaman, mahkemeden vicdanları rahatlatacak bir karar çıkmadığını belirterek şunları söyledi:
"Takım elbise giymek, para ve okumuş olması bir caniyi akladı. Sadece 3 yıl hapis aldı. Hakim kesinlikle adil davranmadı. Masum görünen bu cani benim kızımı öldürdü. Hiçbir açıklaması yok, benim kızımın ölmesi için hiçbir neden yok. Hayat dolu pırıl pırıl eğitim hayatı boyunca takdirler alan beni her zaman gururlandıran biriydi. Benim çocuğum asla yanlış bişey yapmadı. Yanlışı yapan bu doktor, elde edemeyince benim çocuğumu öldürdü. Aslında bunlar için idam verilmesi lazım."
Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi ise Karaman'ın ölümüne neden olan etken maddeye ilişkin hususların açıklığa kavuşmadan mahkemenin savcıdan mütalaa istediğini söyledi.
Kararını açıklayan mahkemenin sanığı bilinçli taksirle cezalandırdığını hatırlatan Beyendi," İyi hal indirimiyle sanığın cezası 3 yıl 4 aya indirilerek adeta ödül gibi ceza verildi. Dosyada pek çok çelişki giderilmedi, araştırılmasını istediğimiz birçok husus açıklaya kavuşmadığını dile getirdik. Dosya tamamlanmadan bu haliyle adeta hukuk faciası bir kararla tamamlandı."
- Olayın geçmişi
Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz 2019'da doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Tarhan hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.
İddianamede, Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerdeki ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanmadığı, maktulün öldüğü yatağın yanındaki komodinin üzerinde 3 şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.
Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın sanığı Uzman Dr. Özgür Tarhan 4 Mayıs'ta tahliye edilmişti.
,Tanju Özkaya
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!