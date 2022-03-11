Hava saldırısını anında bildirecek!

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ABD’li internet devi Google, Rusya - Ukrayna savaşı kapsamında aldığı yeni kararları duyurdu. Buna göre Google, Ukrayna’daki Android kullanıcılarına ülkeye yönelik olası hava saldırılarını anlık olarak bildirecek.

Google ve çatı kuruluşu Alphabet’in küresel ilişkilerden sorumlu başkanı Kent Walker imzasıyla yapılan açıklamada, Ukrayna hükümeti ile isteği doğrultusunda Ukrayna'daki Android telefonlar için anlık bir “Hava Saldırısı Uyarıları” sisteminin kullanıma sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Trajik bir şekilde, Ukrayna'da milyonlarca insan artık güvenliğe ulaşmak için hava saldırısı uyarılarına güveniyor. Ukrayna hükümetinin talebi ve yardımıyla, Ukrayna'daki Android telefonlar için hızlı bir Hava Saldırısı Uyarıları sistemini kullanıma sunmaya başladık. Bu çalışma, ülkenin mevcut hava saldırısı uyarı sistemlerini tamamlayıcı nitelikte ve Ukrayna hükümeti tarafından halihazırda verilen uyarılara dayanıyor” denildi.

"BİR DİZİ TEHDİT FAALİYETİ GÖZLEMLEDİK"

Kent Walker, "Ukrayna'ya Yardım" başlığı ile yayınlanan blog yazısında, Google tarafında atılan son adımları, şu şekilde özetledi:

“Tehdit analizi grubumuz (TAG) önemli bilgilere erişmelerine ve bunları paylaşmalarına yardımcı olmak için Ukrayna ve çevresindeki bölgedeki kullanıcılarımızın güvenliğine odaklanıyor. TAG, düzenli olarak izledikleri ve kolluk kuvvetleri tarafından iyi bilinen bir dizi tehdit aktörünün faaliyetlerini gözlemledi. Bu haftanın başlarında, yüksek riskli kullanıcılar arasında farkındalığı artırmaya yardımcı olmak için bu tehditler hakkında daha fazla bilgi paylaştık.”

"ARAMA SONUÇLARINDAN KALDIRDIK"

“Platformlarımız genelinde Rus devleti tarafından finanse edilen bir dizi medya kuruluşuna yönelik önerileri küresel olarak önemli ölçüde sınırlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Avrupa'da, RT ve Sputnik dışındaki Rus devlet destekli medyadaki uygulamaları Google Play'den kaldırıyoruz. RT ve Sputnik'i Avrupa Birliği'ndeki arama sonuçlarımızdan çıkardık.”

“Geçen hafta Rusya'da Google reklamlarını duraklattığımız duyurumuzun ardından, Rusya'daki ticari faaliyetlerimizin büyük çoğunluğunu, ödemeler de dahil olmak üzere duraklattık. Arama, Gmail ve YouTube gibi ücretsiz hizmetlerimizin Rusya'da hala çalıştığını söyleyebiliriz. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.”