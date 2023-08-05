Andrew Tate'in Romanya'daki ev hapsi kaldırıldı

Sanıkların ayrıca birlikte suçlandıkları iki Romanya vatandaşı, tanıklar, mağdur olduklarını söyleyen kişiler ve aileleriyle de görüşmesi yasak. Tate kardeşler, bu kurallardan herhangi birini ihlal etmeleri halinde ya ev hapsine geri dönecek ya da tutuklanacak.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, önümüzdeki iki ay boyunca bir yargıç tarafından kontrol edilecek.