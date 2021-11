Ünlü müzisyenden acı haber

HABERTURK.COM

1980'lere damgasını vurmuş İngiliz elektronik müzik grubu '808 State'in bas gitaristi ve klavyecisi Andrew Barker'dan acı haber geldi. Barker'in 53 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ONUN VEFATINI BİLDİRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

Üzücü haberi Andrew Barker'in grup arkadaşları sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Andrew Barker'ın vefatını bildirmek çok üzücü. Onu kişiliği, müziği ve neşesiyle hatırlayalım. Ne yazık ki özleneceksin..." ifadelerine yer verildi.

ANDREW BARKER HAKKINDA

Barker, ilk olarak 1988'de Graham Massey, Martin Price ve Gerald Simpson tarafından kurulan asit evi öncülerinden biriydi. "Spinmasters" olarak bilinen Andrew Barker ve Darren Partington, Simpson'ın solo projesi "A"yı başlatmak için 1989'da gruba katıldı. Partington, Ocak 2015'te uyuşturucu ticareti yapmaktan 18 ay hapis yattıktan sonra gruptan ayrıldı.

"808 State", ilk albümleri "Newbuild"i 1988'de ve Guy Garvey, Bernard Sumner, James Dean Bradfield ve Björk gibi sanatçılarla işbirliklerini de içeren beş stüdyo LP'si daha yayınladı.

Grup, "Pacific State", "In Yer Face" ve "The Only Rhyme That Bites" gibi hit şarkılarla tanınır. "808 State"in son albümleri "Transmission Suite", 2019'da piyasaya sürüldü.