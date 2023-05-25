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Andres Iniesta, Vissel Kobe'den ayrılıyor

Japon takımı Vissel Kobe, İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın takımdan ayrılacağını açıkladı

Giriş: 25.05.2023 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
Andres Iniesta, Vissel Kobe'den ayrılıyor
İHA

İspanyol futbolcu Andres Iniesta, sezon içerisinde Vissel Kobe'den ayrılacak. Japon ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 5 yıldır takımda olan Iniesta'nın takımdan ayrılacağını duyuruldu. 39 yaşındaki futbolcunun 1 Temmuz'da oynanacak Consadole Sapporo karşılaşması sonrası takıma veda edeceğini ifade edildi. Ayrılıkla ilgili basın toplantısı düzenleyen tecrübeli futbolcu, emeklilik kararı almadığını ancak sonraki adımının ne olacağına da karar vermediğini söyledi.


Vissel Kobe ile toplamda 133 resmi maça çıkan Iniesta, 26 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. İspanyol futbolcu bu sürede 1'er kez de Japonya İmparatorluk Kupası ve Japonya Süper Kupası'nı kazandı.

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