Andres Iniesta ve Bojan Krkic, Danimarka ekibini satın alıyor

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Haberde; Iniesta'nın, ortağı Joel Borras ile birlikte kurduğu ve Krkic'in de dahil olduğu global bir spor, eğlence ve pazarlama şirketi olan NSN'nin (Never Say Never), Helsingör'ü satın almaya çok yakın olduğu ifade edildi.